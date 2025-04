Operazione antidroga a Salerno: arrestato un uomo per spaccio

Nella giornata ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’individuo sarebbe stato trovato in possesso di hashish e marijuana, oltre a materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga. Il sequestro è avvenuto durante un’operazione di controllo del territorio, finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti nella città di Salerno.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato individuato dai militari durante un’attività di monitoraggio. La quantità di sostanza sequestrata, unita alla presenza di strumenti per la lavorazione e il confezionamento, farebbe ipotizzare una destinazione rivolta al mercato locale.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle determinazioni del caso. Le indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali connessioni con altre attività illecite sul territorio.