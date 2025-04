A Battipaglia corsi di italiano gratuiti per donne straniere

La Giunta Comunale di Battipaglia ha approvato l’avvio delle nuove attività del Laboratorio linguistico per il potenziamento dell’italiano L2, nell’ambito del progetto “ParoliAmo”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) e promosso dal Consorzio di cooperative “La Rada”.

Il laboratorio rappresenta un proseguo naturale delle attività didattiche avviate lo scorso anno e si rivolge in particolare alle donne di origine straniera, con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche e favorire l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa.



A tal riguardo, al fine di facilitare la partecipazione delle mamme, sarà attivato, altresì, un servizio di baby sitting gratuito sempre a cura della Rada, che si terrà in contemporanea con le lezioni presso la stanza dei giochi del Settore Servizi Sociali del Comune di Battipaglia.



Le lezioni si svolgeranno presso la sala conferenze del Palazzo di Città, con un approccio didattico pensato per valorizzare i ritmi e le esigenze delle partecipanti. Il percorso sarà curato da docenti qualificati e si articolerà in attività pratiche, conversazioni guidate e momenti di confronto collettivo, in un’ottica di apprendimento attivo e partecipato.



Profonda soddisfazione viene espressa dal Sindaco Cecilia Francese, che ha condiviso il proseguo del progetto: “Dopo gli eccellenti riscontri in termini di partecipazioni e risultati della prima manifestazione – prosegue il primo cittadino- ci sembrava doveroso proseguire in questo percorso, che rappresenta un’occasione irripetibile anche per rafforzare i legami tra comunità, creare spazi di scambio per una città sempre più inclusiva”.