Inaugurata a Polla la mostra dedicata a Ortega “Il Decalogo della Democrazia in Spagna”

Dieci manifesti per raccontare i valori della democrazia attraverso l’arte di José Garcia Ortega. È il cuore della mostra “Il Decalogo della Democrazia in Spagna”, visitabile fino al 15 luglio nella Chiesa della SS. Trinità di Polla. Nelle dieci litografie esposte, l’artista spagnolo unisce surrealismo e impegno civile per esaltare la libertà, la partecipazione e la resistenza alla dittatura. Ortega, che dal 1980 visse a Bosco (frazione di San Giovanni a Piro), trovò in quel piccolo borgo cilentano un legame con la sua Spagna, anche per la storia rivoluzionaria del paese. A Bosco ha lasciato un museo, un murales e numerose opere. Dopo le tappe a Salerno, Maratea e Marina di Camerota, i manifesti tornano ora protagonisti, con immagini vibranti che esprimono la forza della democrazia e della libertà. La mostra è promossa dall’Associazione Albirosa, con i Comuni di Polla, San Giovanni a Piro e la Pro Loco di Polla.

L’inaugurazione è stata aperta da un convegno sul tema “Ortega e il futuro della democrazia” moderato e introdotto da Maurizio d’Amico, Direttore del Museo Civico Insteia Polla e Presidente della Pro Loco Polla.

I saluti istituzionali sono stati affidati ad Antonio Federico, presidente dell’Associazione Albirosa, a Massimo Loviso, sindaco di Polla, a Giovanni Corleto, presidente del Consiglio comunale di Polla e delegato alla cultura, a Pasquale Sorrentino, assessore del Comune di San Giovanni a Piro e a Franco Maldonato, direttore del Polo Museale di San Giovanni a Piro.

Nella seconda parte dei lavori, moderati da Antonio Federico, hanno preso la parola Massimo Bignardi, docente di storia dell’arte contemporanea all’Università di Siena, il giudice della Corte Costituzionale Stefano Petitti, mentre l’onorevole Vincenzo Mattina, già segretario generale della UIL e parlamentare nazionale ed europeo, assente per impedimenti familiari, ha fatto giungere un suo scritto letto dal giornalista Giuseppe D’Amico.