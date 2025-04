Non ce l’ha fatta Angelica Gargano, la 21enne di Sala Consilina vittima di un incidente stradale la mattina di Pasqua a Sala Consilina. La giovane è stata trasferita in elisoccorso a Salerno per le gravi ferite riportate, purtroppo tre giorni dopo è spirata.

La donna è andata fuori strada in località Fonti e non c’erano altre auto coinvolte. Il veicolo è andato poi a sbattere contro una casa.