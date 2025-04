Un altro imperdibile appuntamento estivo a Sapri: “Tutto Esaurito” con Biagio Izzo

Un’altra serata da segnare in agenda per tutti gli amanti della risata e del buon teatro: il prossimo 28 agosto, la splendida Arena Lungomare Italia di Sapri ospiterà “Tutto Esaurito”, lo spettacolo che vedrà protagonista l’irresistibile Biagio Izzo, accompagnato da Francesco Procopio e Roberto Giordano. Un evento che promette di trasformare Sapri in un grande palcoscenico di comicità e intrattenimento.

Questo imperdibile appuntamento è frutto della consolidata collaborazione tra la Ponzo Concerti di Umberto Ponzo, il Comune di Sapri e l’Associazione Sapri Anni ’60, che congiuntamente hanno dato vita a un evento che non solo esalta il talento degli artisti, ma arricchisce anche la vita culturale del territorio del Golfo di Policastro, portando risate e momenti di condivisione in una cornice unica.

Con “Tutto Esaurito”, Biagio Izzo porta in scena una comicità vivace, brillante e irriverente, che mescola ironia e spunti di riflessione in un mix irresistibile. Il suo talento si unisce a quello di Francesco Procopio e Roberto Giordano, due artisti che non hanno bisogno di presentazioni, noti per la loro capacità di far ridere e intrattenere con grande classe e carisma. Un connubio perfetto per una serata che promette di essere un’esplosione di energia e buon umore.

L’attesa è già altissima: dalle ore 15:00 di oggi è possibile acquistare i biglietti su TicketOne. https://www.ticketone.it/event/biagio-izzo-tutto-esaurito-arena-spettacoli-20167976/



La combinazione tra il talento di Biagio Izzo, la bellezza del Lungomare di Sapri e l’organizzazione impeccabile di Ponzo Concerti e la direzione artistica di Umberto Ponzo fa di questa serata un evento davvero speciale.