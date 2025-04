Giornata Mondiale Salute e Sicurezza sul Lavoro: in Basilicata già 5 morti bianche nel 2025

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, amare le considerazioni alla luce dei dati che interessano la regione Basilicata. Nel 2025, purtroppo, si contano già cinque morti bianche: Felice a Muro Lucano, Antonio e Lucio scomparsi a poche ore di distanza tra Ferrandina e Garaguso, Cesare sul raccordo Potenza-Sicignano. L’ultimo, un operaio di origine indiana, schiacciato solo pochi giorni fa nell’azienda agricola in cui lavorava nel materano.

Secondo i dati Inail, nel 2024 in Basilicata si è registrato un calo del 5,5% degli infortuni sul lavoro. Tuttavia, tra 2023 e 2024, quelli mortali sono aumentati da 12 a 16. E l’ultimo rapporto dell’osservatorio della società Vega Engineering assegna alla regione il triste primato di incidenza di morti e feriti sul totale degli occupati. Una scia di sangue inarrestabile, con tanti lucani che hanno perso la vita anche lontano da questo territorio, come le vittime dell’incidente di Calenzano.

Non solo durante la Giornata Mondiale dedicata alla Sicurezza sul lavoro, ma tutti i santi giorni, occorre fare attenzione, sensibilizzare datori di lavoro, dirigenti, responsabili della sicurezza, formatori, tecnici e lavoratori stessi sulla prevenzione, aspetto imprescindibile per evitare che continui a sparsersi sangue nei cantieri, sulle strade o nei campi.