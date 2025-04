Nicola De Stefano è il nuovo Viceprefetto Vicario di Salerno

Si è ufficialmente insediato questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il nuovo Viceprefetto Vicario della Prefettura di Salerno, Nicola De Stefano.

Entrato in carriera nel mese di ottobre del 1994, De Stefano ha iniziato il suo percorso professionale presso la Prefettura di Gorizia. A partire da giugno 2003 ha prestato servizio presso gli uffici centrali del Ministero dell’Interno, collaborando con il Gabinetto del Ministro e con l’Ufficio relazioni internazionali e protezione civile.

Nel 2006 ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Macerata, ruolo che ha ricoperto successivamente anche a Belluno, dove ha operato anche come dirigente per l’ordine e la sicurezza pubblica e per il settore degli enti locali.

Nel corso degli anni ha maturato ulteriori esperienze presso le Prefetture di Genova, Treviso – nuovamente come Capo di Gabinetto – e Pisa, dove ha ricoperto la funzione di Vicario del Prefetto fino al 2021. Più recentemente, ha svolto lo stesso incarico presso la Prefettura di Perugia, fino al trasferimento odierno a Salerno.

Nei giorni scorsi ha preso servizio anche la dottoressa Giuseppina Carbone, che, al termine del VII Corso di formazione per Consiglieri di Prefettura, ha assunto le funzioni di dirigente dell’Area III, responsabile per l’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, gli affari legali, il contenzioso e la rappresentanza in giudizio.

Il Prefetto Francesco Esposito ha accolto con favore i due nuovi dirigenti, esprimendo loro i più sentiti auguri di buon lavoro.