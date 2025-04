Dai ponteggi rubati a Vietri di Potenza allo smantellamento di un’organizzazione criminale: in 11 nei guai, legami con il “Bonus 110”

È partito tutto da un furto mirato e ben organizzato a Vietri di Potenza: nella notte del 23 novembre 2023, ignoti forzavano il cancello di un deposito in località Braide, lungo la SP 94, portando via con precisione chirurgica tavole metalliche e altri componenti per ponteggi da un’azienda locale attiva nelle ristrutturazioni edilizie. Un colpo che, per modalità e tipo di refurtiva, lasciava intuire la mano di chi conosceva bene quel materiale e sapeva come e dove ricollocarlo.

Da quell’episodio, grazie al lavoro meticoloso dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, è scattata un’indagine che ha permesso di scoprire e smantellare una vera e propria organizzazione criminale attiva tra le province di Potenza e Salerno. Le attività investigative – fatte di pedinamenti, osservazioni e intercettazioni audio-video – hanno portato all’emissione da parte del GIP di Potenza di cinque misure di custodia cautelare in carcere e sei obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo l’impostazione accusatoria, accolta dal giudice, gli indagati avrebbero dato vita a un’associazione per delinquere finalizzata ai furti di materiale edile, all’autoriciclaggio e alla ricettazione. Il gruppo agiva con metodo e secondo un collaudato protocollo: dallo studio preventivo dei luoghi al coordinamento nello spegnere i cellulari, dall’uso di veicoli dedicati alla consegna immediata della refurtiva a ricettatori preallertati e pronti a reimpiegare il materiale all’interno delle proprie imprese edili.

Elemento chiave del meccanismo illecito, il “Bonus 110%”: l’incentivo statale ha causato un’impennata della domanda di materiali per l’edilizia, rendendo i ponteggi e le attrezzature per ristrutturazioni particolarmente appetibili anche per il mercato nero. Le imprese compiacenti, interessate a ottenere rapidamente questi materiali a un prezzo inferiore a quello di mercato, chiudevano un occhio sull’origine illecita della merce.

Il gruppo criminale, spiegano gli inquirenti, disponeva di una rete ben ramificata non solo in Basilicata e Campania, ma anche in altre aree, riuscendo così a collocare con facilità la refurtiva. A ognuno dei componenti era assegnato un ruolo preciso: chi eseguiva i furti, chi curava la logistica, chi gestiva i contatti con le aziende acquirenti. L’efficienza dell’impianto di video sorveglianza e rilevamento targhe, fatto installare dall’amministrazione comunale di Vietri di Potenza, ha ripreso il tracciato fatto dalla banda, riuscendo a far individuare i mezzi e fornendo preziosi elementi utili agli investigatori. Dalle stesse immagini, è partita l’indagine, curata in modo eccellente dai Carabinieri e coordinata dalla Procura di Potenza.

A sottolineare l’importanza dell’impianto di video sorveglianza e la collaborazione di enti e cittadini sono stati questa mattina sia il Procuratore di Potenza, Maurizio Cardea che il Tenente Nunzio Pugliese comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri.