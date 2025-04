Sagra del carciofo: le nonne di Pertosa pronte per preparare i piatti “storici”. Venerdì il taglio del nastro

Tutto pronto a Pertosa per la 28esima edizione della Sagra del Carciofo Bianco, che si

svolgerà nei primi due weekend di maggio. Nata come omaggio al Santo Patrono San Vittorio Martire e promossa dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie, con il patrocinio del Comune di Pertosa, la manifestazione valorizza uno dei prodotti più unici del patrimonio agricolo campano: il Carciofo Bianco di Pertosa, presidio Slow Food dal 2003.

La sagra, giunta quest’anno alla 28^ edizione, continua a distinguersi per il coinvolgimento diretto della comunità: le famiglie del paese, e in particolare le nonne, sono le vere protagoniste della preparazione dei piatti secondo le ricette storiche. Gli stand gastronomici saranno allestiti nella centrale Piazza De Marco, attivi nei giorni 2 e 9 maggio a cena, e il 3, 4, 10 e 11 maggio a pranzo e cena. Il menù propone zuppe, primi piatti, sfizi tipici e il rinomato carciofo crudo in pinzimonio con olio extravergine d’oliva, che valorizza al meglio le due principali vocazioni agricole del territorio: carciofi e olivi.



Il taglio del nastro della sagra, in programma venerdì 2 maggio 2025, alle ore 18.30, in piazza De Marco, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, monsignor Antonio De Luca.