Una reliquia per il cuore dell’Ospedale: iniziata a Sapri la Venerazione permanente del Beato Carlo Acutis

Lo scorso 27 aprile, in occasione della Domenica della Divina Misericordia, la Cappella Immacolata del Presidio ospedaliero di Sapri, ha dato ufficialmente inizio alla venerazione permanente della reliquia “ex capillis” del Beato Carlo Acutis, il giovane di origini cilentane morto a Monza a soli 15 anni, nel 2006, a causa di una leucemia fulminante.

Un momento significativo non solo per quanto riguarda il cammino verso la sua canonizzazione, ma anche un’ occasione di preghiera e raccoglimento per pazienti, operatori sanitari, volontari e familiari, che frequentano e lavorano all’interno dell’ospedale.

La reliquia, segno concreto della vicinanza del giovane beato alla quotidianità delle persone, è stata posta in una nicchia appositamente predisposta sulla parete destra della cappella. L’allestimento è stato arricchito da mosaici in ceramica colorata e oro zecchino, donati dal dottor Giuseppe Del Prete.

“Un ringraziamento speciale al nostro Direttore Sanitario De Paola e all’ufficio tecnico guidato dalla dottoressa Idamaria Sorrentino, ha dichiarato Don Pasquale Pellegrino, cappellano dell’ospedale, questo gesto di devozione è dedicato a tutti coloro che quotidianamente si fermano in cappella per una preghiera: un angolo che è il cuore spirituale del nostro ospedale”.