Sequestrata struttura ricettiva abusiva a Maiori. Danneggiato sito storico di rilevanza nazionale

I carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo riguardante un immobile privato adibito a struttura ricettiva di lusso. Il bene si trova all’interno del complesso monastico denominato “resti dell’ex Badia di Santa Maria Olearia”, risalente al X secolo e riconosciuto nel 2002 come sito di importante interesse storico, artistico e archeologico.

Oltre all’immobile, è stata sequestrata anche un’area di terreno sottostante, dove venivano illecitamente sversati reflui fognari provenienti dall’attività turistico-ricettiva. Le strutture in questione si trovano in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata ad elevato rischio idrogeologico.

I proprietari dell’immobile e i proprietari del terreno sono attualmente indagati per una serie di reati: Danneggiamento di beni culturali e paesaggistici, per aver compromesso il sito monumentale con opere edili abusive e la trasformazione in struttura turistico-ricettiva; Violazioni edilizie e urbanistiche, per aver operato in assenza di permessi e autorizzazioni, modificando la destinazione d’uso dell’immobile; Reati ambientali, per aver convogliato reflui fognari in una vasca non conforme, senza alcuna autorizzazione.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, con l’obiettivo di tutelare un patrimonio culturale unico nel suo genere, minacciato da condotte illegittime.