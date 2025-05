Giovanni Manna premiato a Coverciano: il cilentano è il miglior dirigente sportivo dell’anno

Un altro importante riconoscimento per Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, che si è aggiudicato il titolo di miglior dirigente sportivo dell’anno durante la quinta edizione del premio USSI “Inside The Sport”, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario calcistico nazionale.

Nato a Vallo della Lucania nel 1988, con legami familiari profondi a Cardile, frazione di Gioi Cilento, Manna rappresenta con orgoglio il territorio cilentano nel calcio che conta. A soli 37 anni, ha raggiunto un traguardo che certifica il suo valore e lo colloca stabilmente tra le figure più autorevoli del panorama sportivo italiano e internazionale.

La cerimonia, svoltasi a Coverciano, ha visto una platea di altissimo livello, con ospiti del calibro di Gianluigi Buffon, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Una giuria d’eccezione ha scelto proprio il dirigente azzurro, che ha saputo distinguersi per competenza, visione strategica e risultati concreti in campo.

Durante il suo intervento, Manna ha ringraziato tutti i presenti e ha voluto condividere il riconoscimento con il Napoli e il suo team dirigenziale:

“Questo premio è il frutto del lavoro di squadra. Da quando sono arrivato a Napoli, ho trovato un ambiente professionale, ambizioso e profondamente legato alla sua tifoseria. Stiamo costruendo qualcosa di importante per il presente e il futuro del club”, ha dichiarato.

La carriera di Manna è iniziata lontano dai riflettori, nella stagione 2013/2014, quando fu nominato club manager del Forlì in Seconda Divisione. In seguito ha proseguito in Svizzera, prima al Chiasso e poi al Lugano, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo. Il salto di qualità è arrivato nel 2019, con l’ingresso nella Juventus: prima come responsabile della Primavera, poi alla guida dell’Under 23, fino alla nomina come DS della prima squadra.

Un anno fa, il passaggio al Napoli, dove in pochissimo tempo ha dimostrato le sue qualità gestionali e di mercato, diventando un riferimento per il calcio moderno, capace di coniugare competenze manageriali con una forte conoscenza tecnica.

