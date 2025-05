Ladri in azione a Montesano sulla Marcellana e Polla (con i residenti in casa)

Notte movimentata a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, dove ignoti ladri hanno messo a segno un colpo in un’abitazione situata in via Lamicelle. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti nell’appartamento arrampicandosi su un balcone, nonostante la presenza dei proprietari all’interno.

Una volta dentro, hanno razziato circa 500 euro in contanti e numerosi oggetti in oro e argento, per un bottino complessivo stimato in oltre 15mila euro. L’azione è stata rapida e silenziosa, tanto che i residenti si sono accorti del furto solo a fatto compiuto.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno avviato rilievi e raccolto le prime testimonianze nel tentativo di risalire agli autori del colpo.

Un altro furto è avvenuto anche a Polla, il giorno del primo maggio. Stavolta il colpo però è avvenuto in pieno giorno con i residenti all’interno dell’edificio ma non si sono accorti dell’azione dei ladri.