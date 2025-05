Cordoglio per la scomparsa di Angelo Sabini, promotore della manifestazione Teggiano Antiquaria

Teggiano piange l’improvvisa scomparsa di Angelo Sabini, venuto a mancare all’età di 62 anni. Tanti i messaggi di cordoglio per una figura che, con passione, è stata promotrice di eventi e iniziative che hanno saputo valorizzare Teggiano e il Vallo di Diano, prima fra tutte la manifestazione Teggiano Antiquaria della quale Sabini è stato direttore artistico.

“Professionista stimato e uomo di grande cultura” si legge in un post pubblicato dal Comune di Teggiano. “Ricordo bene – ha dichiarato il sindaco Michele Di Candia– che agli inizi del mio mandato ho conosciuto Angelo Sabini proprio grazie a Teggiano Antiquaria, di cui era il promotore e l’anima organizzativa. È stata una delle manifestazioni più importanti per la nostra città, capace di portare Teggiano alla ribalta nazionale, richiamando nel Vallo di Diano appassionati di antiquariato da tutta Italia, sia per l’elevata qualità dell’esposizione che per il valore degli acquisti”.

Angelo Sabini era legato al mondo dell’associazionismo e della cultura e faceva parte di realtà come il Gruppo Scout Vallo di Diano “Mons. Bruno Schettino” e dei Cavalieri Templari “Dianum”. Anche il presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera, il CDA e i soci hanno voluto unirsi al lutto che ha colpito la moglie Flamia e i figli Gianmario e Giulio. “Questa triste notizia – si legge in un post- ci ha toccato profondamente. Figura di grande umanità. È stato riferimento silenzioso, ma prezioso per la nostra Pro Loco. Con discrezione e passione ha supportato in questi anni numerose nostre attività, in particolare ha guidato i ragazzi del servizio civile e della logistica, facendosi apprezzare dai giovani”.

I funerali saranno celebrati lunedì 5 maggio, alle ore 11:00, nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore a Teggiano e, successivamente, la salma sarà tumulata nel cimitero di Sala Consilina.