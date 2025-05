Viola il divieto di avvicinamento e manomette il braccialetto anti-stalking: condannato a 8 mesi

È stato condannato a 8 mesi di reclusione un uomo di circa 50 anni, ritenuto colpevole di aver violato più volte il divieto di avvicinamento alla ex moglie. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, che ha ritenuto provato il comportamento persecutorio dell’imputato, documentato da immagini di videosorveglianza e dalle segnalazioni della vittima.

Secondo quanto emerso nel corso del processo, l’uomo si era ripetutamente portato, a bordo della propria auto o a piedi, nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare con divieto di avvicinamento entro 500 metri. Le immagini delle telecamere hanno confermato le denunce presentate dalla donna, che aveva allertato più volte i carabinieri, segnalando la presenza dell’ex coniuge nei paraggi.

Una circostanza aggravante riguarda il mancato funzionamento del braccialetto anti-stalking in dotazione alla donna. In almeno due episodi, il dispositivo non ha emesso alcun segnale di allarme nonostante la violazione del limite di distanza. Gli accertamenti dei militari hanno rivelato che l’imputato non portava con sé il dispositivo PID, necessario al funzionamento del sistema di monitoraggio, sostenendo che fosse spesso scarico.

Il giudice ha parlato di “appostamenti deliberati” eseguiti con lo scopo di monitorare i movimenti della ex moglie, salvo poi allontanarsi rapidamente una volta scoperto, nel tentativo di evitare l’aggravamento della misura. Nella motivazione della sentenza si sottolinea anche la “consapevole elusione del dispositivo elettronico”, considerata un aggravante della condotta.

Durante il processo, la madre dell’uomo ha testimoniato sostenendo che l’auto inquadrata dalle telecamere fosse di sua esclusiva disponibilità, una tesi ritenuta non credibile dal giudice, in quanto smentita dai filmati. Per lei si profila ora un processo per falsa testimonianza.