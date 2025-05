Gli organizzatori della Sagra del Fiore di Zucca a San Rufo donano dei bagni pubblici alla comunità

Mentre ci si prepara alla decima edizione della Sagra del Fiore di Zucca a San Rufo, che si terrà l’8, il 9 e il 10 agosto 2025, gli organizzatori della manifestazione hanno compiuto un bel gesto di generosità nei confronti della comunità locale. “Come associazione Fiore di Zucca a Fontana Vaglio- ha dichiarato Antonio Salvioli- abbiamo regalato dei bagni per la popolazione di San Rufo”. Nei giorni scorsi, infatti, i componenti dell’associazione hanno donato ai cittadini dei bagni pubblici che sono stati realizzati con parte del ricavato della sagra.

La struttura, che sarà a disposizione di tutti i cittadini e dei turisti, è stata collocata vicino la chiesa di Sant’Antonio, in località Fontana Vaglio. La gestione dei bagni sarà affidata al parroco della comunità, don Nicola Coiro, al quale sono state consegnate le chiavi nel corso di una piccola cerimonia.

Un gesto, quello degli organizzatori della Sagra del Fiore di Zucca, che sottolinea ancora una volta come manifestazioni di questo genere possano apportare dei benefici alla comunità non solo per pochi giorni ma anche tutto l’anno.