Festa della mamma: nei Centri Biochimica di Padula e Battipaglia con un check-up speciale

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, le sedi del Centro Biochimica di Padula e Battipaglia propongono un’iniziativa dedicata al benessere femminile: un pacchetto di prevenzione completo al prezzo speciale di 65 euro, disponibile esclusivamente durante l’apertura straordinaria domenicale, dalle ore 8.00 alle 11.00.

L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare la salute delle donne, spesso impegnate a prendersi cura della famiglia e troppo spesso trascurate nei propri bisogni. “Prenditi cura di chi si prende cura di tutti” è lo slogan che accompagna questa giornata speciale, pensata per ricordare quanto sia importante dedicare attenzione alla prevenzione, anche come gesto di affetto verso le proprie madri.

Il pacchetto check-up, pensato per monitorare alcuni dei principali parametri legati alla salute femminile, include:

Emocromo completo

Profilo lipidico

Glicemia

TSH per la funzionalità tiroidea

Vitamina D

Markers infiammatori

“Un controllo in più è un regalo che vale davvero”, spiegano dal Centro Biochimica. Oltre al pacchetto donna, sarà comunque disponibile anche il Check-Up Uomo, per chi desidera cogliere l’occasione di un controllo generale in una giornata festiva.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare le sedi: