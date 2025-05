Capannone in fiamme a Centola. Fiamme e fumo visibili a distanza di chilometri

Momenti di paura ieri pomeriggio a Centola quando un violento incendio è divampato all’interno di un capannone adibito a deposito di materiale edile, situato in un’area del comune cilentano non lontana da abitazioni e strutture ricettive. Le fiamme, alimentate dalla presenza di materiali altamente infiammabili, hanno generato una spessa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza, suscitando, di conseguenza, forte preoccupazione tra residenti e turisti.

Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato alacremente per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Le operazioni di spegnimento non sono però state semplici, date l’intensità del fuoco e le condizioni del deposito. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio con le squadre che hanno accertato l’assenza di feriti. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del rogo, al momento sconosciute. Nel frattempo è stato appurato che la struttura ha subito ingenti danni. Il tetto è collassato in vari punti e diversi ambienti sono andati completamente distrutti. Inoltre, sono andati distrutti attrezzature, prodotti edili e macchinari, con una perdita quantificabile in decine di migliaia di euro.

In via precauzionale, nella giornata di ieri, la popolazione delle zone limitrofe è stata invitata a restare in casa e a tenere porte e finestre chiuse, per evitare l’esposizione ai fumi potenzialmente tossici.