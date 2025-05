Riaperta la statale 92 in Basilicata: completati i lavori a Laurenzana dopo la frana

Da oggi, mercoledì 7 maggio, la circolazione lungo la strada statale 92 “dell’Appennino Meridionale” torna regolare e in piena sicurezza: Anas ha infatti completato l’intervento di ripristino al km 42, nel territorio comunale di Laurenzana, in provincia di Potenza, dove da mesi era in vigore un senso unico alternato a causa di una frana.

Il dissesto aveva compromesso gravemente la carreggiata, rendendo necessaria una complessa opera di messa in sicurezza, ora conclusa con successo. I lavori, dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro, hanno previsto la realizzazione di una paratia con micropali e importanti interventi di rinforzo strutturale su oltre 80 metri di tracciato.

Sono state inoltre installate nuove barriere di protezione, rifatto completamente l’asfalto e aggiornata la segnaletica, restituendo piena funzionalità e sicurezza all’arteria stradale.