Grave incidente sul lungomare Marconi a Salerno: uomo a bordo di uno scooter rimane incastrato sotto un’auto

Paura nel pomeriggio di oggi sul lungomare Marconi a Salerno, dove si è verificato un violento scontro tra un’automobile e un ciclomotore. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, che dopo l’impatto è finito incastrato sotto la vettura.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno, che hanno operato con grande rapidità per liberare l’uomo rimasto bloccato sotto l’abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Salerno dai sanitari del 118, accorsi sul posto insieme alla Polizia Municipale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

Non si conoscono al momento le condizioni precise del ferito né quelle degli altri eventuali coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.