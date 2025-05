Santa Marina: sequestrato immobile di 300 mq per presunte irregolarità edilizie

I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri, congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale del Riesame di Potenza, riguardante un fabbricato di oltre 300 mq situato nel Comune di Santa Marina.

Il provvedimento ha colpito uno dei cinque immobili già sottoposti a sequestro in data 25 luglio 2024, per il quale il Tribunale del Riesame di Potenza aveva inizialmente annullato il sequestro disposto dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro. A seguito di ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, la Corte di Cassazione ha accolto l’impugnazione e rinviato gli atti al Tribunale del Riesame di Potenza per una nuova valutazione.

All’esito dell’analisi, il Riesame ha confermato il provvedimento originario, rigettando il ricorso della difesa di uno dei cinque indagati.

Le ipotesi di reato al momento contestate riguardano violazioni in materia edilizia, e vedono coinvolti il proprietario dell’immobile, il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori e un tecnico comunale.