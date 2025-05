Trail Madonna di Sito Alto 2025: un’esperienza tra adrenalina, natura e passione

Torna anche quest’anno il Trail Madonna di Sito Alto, giunto alla sua ottava edizione, pronto a regalare emozioni intense tra natura selvaggia e spirito di sfida. L’evento organizzato con passione dall’associazione GG Trail, si terrà domenica 11 maggio a Sala Consilina, con partenza da piazza Umberto I, che per un giorno si trasformerà nel cuore pulsante del trail running.

Oltre cento atleti sono già iscritti a questa edizione, patrocinata dal Comune di Sala Consilina e inserita nel circuito FIDAL, che conferma il suo prestigio a livello regionale e non solo. La gara si snoderà tra i suggestivi sentieri montani del territorio, attraversando creste, salite impegnative e paesaggi mozzafiato. I partecipanti potranno cimentarsi su tre tracciati diversi per lunghezza e difficoltà , pensati per soddisfare sia i corridori più esperti che gli appassionati in cerca di nuove sfide. Il percorso più impegnativo, quello da 28 chilometri, presenta un dislivello complessivo di duemila metri e un tratto in cresta lungo tre chilometri, regalando emozioni forti e panorami indimenticabili.

Grande attenzione è stata dedicata anche ai dettagli simbolici, come la medaglia di quest’anno, creata da artigiani locali. Essa raffigura il “cuore di Sito Alto”, un masso dalla forma naturale di cuore scoperto nei pressi della cappella in vetta, su cui è stato dipinto un simbolo dell’infinito che, rovesciato, richiama anche il DNA del trailista e il numero otto, come otto sono le edizioni raggiunte da questa manifestazione sempre più amata.

Il trail sarà reso possibile grazie alla collaborazione di numerose realtà locali, tra cui Colomba Soccorso, gruppi di Protezione Civile e tante associazioni salesi attive lungo l’intero anello di gara. A rendere ancora più viva la giornata ci saranno anche gli stand gastronomici allestiti dalla neonata Pro Loco di Sala Consilina, che offrirà prodotti tipici del territorio, insieme al contributo fondamentale di realtà come Allegracore, I Ragazzi di San Rocco, Bike in Tour, Alta Quota, la congrega della Madonna di Castello e naturalmente tutta la GG Trail.