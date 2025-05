Ferita dal marito, fugge e viene salvata dai carabinieri. Arrestato a Pompei dopo essersi barricato in casa

Un negoziatore dell’Arma viene inviato a Pompei (NA) per riportare alla ragione un uomo che, di notte, si è barricato in casa con i figli piccoli dopo aver colpito ripetutamente la moglie. La donna, terrorizzata e ferita, era corsa a chiedere aiuto ai militari della locale Stazione Carabinieri. Presso l’abitazione interviene anche un Carabiniere che conosce l’uomo, gli parla, lo convince ad aprire la porta. Sono salvi i bambini e la mamma.

Il tutto è avvenuto poco prima delle 2, quando la donna di 34 anni si è presentata una completamente sporca di sangue dopo essere fuggita di casa. La donna era stata accoltellata dal marito, che poi si è barricato in casa, comunque, colpita da un’arma. La vittima è stata trasferita d’urgenza nell’ospedale di Castellammare di Stabia e non è in pericolo di vita.