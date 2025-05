Lavori sul ponte Caiazzano. La Provincia di Salerno: “Termine previsto per novembre 2025”

Importanti novità riguardano l’annosa vicenda della chiusura del ponte sul Tanagro situato in località Caiazzano. Il ponte, collegamento importante tra i comuni di Padula e Sassano è chiuso da ormai tre anni e mezzo, dopo che una commissione di esperti, analizzandolo, aveva riscontrato dei problemi strutturali e deciso, per questioni di sicurezza, la chiusura totale al transito di pedoni e veicoli. Questa mattina, l’ingegnere Angelo Michele Lizio, dirigente del settore viabilità della Provincia, ha rilasciato un’importante dichiarazione ai microfoni di Radio Alfa: “Il termine dei lavori per la costruzione del nuovo ponte è previsto per novembre 2025.”

In risposta agli appelli dei cittadini e a quelli di Codacons e del Difensore Civico della Regione Campania, l’ingegnere, basandosi su un cronoprogramma aggiornato, è riuscito quindi ad essere più preciso rispetto alla data generica dell’autunno di quest’anno data in precedenza. Lizio ha inoltre voluto fare chiarezza riguardo ai ripetuti stop subiti dai lavori nel corso del tempo all’indomani del loro avvio. La costruzione del nuovo ponte sul fiume Tanagro sarebbe stata infatti rallentata, non solo dall’aumento del corso dei materiali e da problemi legati alle espropriazioni dei terreni, ma anche e soprattutto dai problemi riscontrati al momento del passaggio delle tubazioni Consac. Il tracciato individuato da Consac per i tubi necessari al trasporto dell’acqua potabile interferiva infatti con il progetto studiato per la costruzione del ponte. É stato quindi necessaria una leggera modifica del progetto iniziale, nonchè un adattamento del tracciato delle tubazioni da parte di Consac. Il problema, ad oggi risolto, ha consentito la ripresa dei lavori.

Al momento, gli operai stanno realizzando le trivellazioni per la realizzazioni dei pali di fondazioni del nuovo ponte. Stando a Lizio, in settimana prossima sarà terminata la costruzione dei pali stessi. Durante il suo intervento a Radio Alfa l’ingegnere ha ribadito: “Le difficoltà sono superate, i lavori non dovremmo incontrare altri ostacoli.”