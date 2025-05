Torna a splendere il Polittico del Pietrafesa: cerimonia ufficiale a Polla per la restituzione della tela restaurata

Dopo un lungo silenzio durato decenni, torna finalmente a risplendere nella sua sede originaria il polittico di Giovanni De Gregorio, detto il Pietrafesa, uno dei massimi esempi della pittura seicentesca del Vallo di Diano. L’opera, datata 1611, è stata restituita alla Chiesa ex conventuale dei Frati Minori Cappuccini di Polla dopo un accurato intervento di restauro.

Il polittico, dedicato alla Madonna di Costantinopoli, è composto da cinque tele: quella centrale raffigura la Vergine con ai lati Santa Barbara e Santa Caterina d’Alessandria, mentre nella lunetta superiore campeggia la figura dell’Eterno Padre. Un’opera di grande valore artistico e devozionale, che originariamente incorniciava l’altare maggiore della chiesa.

La cerimonia ufficiale di restituzione si è svolta ieri alla presenza di numerose autorità religiose e civili, tra cui il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca. Entrambi hanno evidenziato l’importanza spirituale e culturale di questo recupero per l’intera comunità e per la valorizzazione del patrimonio locale.

Il polittico fu commissionato dai Frati Cappuccini in un periodo di vivace fermento religioso e culturale, segnato anche da rivalità tra ordini religiosi. In questa cornice, il Pietrafesa realizzò un ciclo pittorico capace di rappresentare non solo le devozioni più sentite del popolo, ma anche eventi storici, come l’incendio della chiesa madre di San Nicola dei Latini, la cui cupola è riconoscibile in una delle tele.

Oggi, con il ritorno dell’opera nella sua collocazione originaria, i visitatori possono nuovamente ammirare la maestria tecnica e l’intensità cromatica del pittore lucano, ma anche immergersi nella memoria collettiva di una comunità che ha saputo coniugare arte, fede e identità locale. Un patrimonio recuperato che restituisce luce non solo a una chiesa, ma a un’intera storia.

Fonte notizie su Polittico: Arch. Marco Ambrogi, Direttore dei Musei Diocesi Teggiano Policastro