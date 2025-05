Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’A2 del Mediterraneo. Un motociclista è caduto e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in direzione sud nei pressi dello svincolo di Campagna. Per ora non ci sono informazioni sull’identità del centauro né sull’incidente. Sarebbe caduto da solo. Sul posto tecnici dell’Anas, Polizia stradale e 118.