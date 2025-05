Ruba in un locale di Salerno: denunciato pregiudicato, la Polizia recupera il registratore di cassa

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, nella mattinata del 10 maggio scorso, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno denunciato in stato di libertà un uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, per il reato di furto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si era introdotto in un noto esercizio commerciale di Salerno forzando una finestra della sala esterna del locale. Il tempestivo intervento della Polizia ha permesso di identificare rapidamente il responsabile.

A seguito di perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e recuperato il registratore di cassa sottratto durante il furto, successivamente restituito al legittimo proprietario.