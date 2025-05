Salvò un uomo da un gesto estremo. Encomio del Questore di Potenza all’Ispettore di Polizia, originario di Sant’Arsenio, Donato Pica  

Nella mattinata odierna, presso la sala riunioni “Giambattista Rosa” della Questura di Potenza, si è svolta una cerimonia ufficiale presieduta dal Questore Giuseppe Ferrari per la consegna dei riconoscimenti premiali deliberati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Premi e onorificenze sono stati conferiti agli operatori della Polizia di Stato che si sono distinti per coraggio, dedizione e professionalità nello svolgimento del servizio.

Tra i poliziotti premiati, particolare rilievo è stato dato all’Ispettore Donato Pica, originario di Sant’Arsenio, al quale è stata conferita una lode ufficiale per un intervento di straordinaria sensibilità e prontezza. L’encomio è stato motivato con le seguenti parole:

“Evidenziando capacità professionali si distingueva in un’attività di soccorso pubblico in favore di un uomo che minacciava di togliersi la vita lanciandosi da una finestra della propria abitazione dopo aver ingerito dell’acido.”

Il fatto risale al 15 marzo 2021 e si è verificato a Potenza. L’intervento tempestivo dell’Ispettore Pica ha permesso di salvare una vita, dimostrando il valore umano e operativo degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Nel corso della cerimonia, il Questore Ferrari ha consegnato anche un Encomio Solenne, sette Encomi e trentotto Lodi ad altri appartenenti alla Questura e alle Specialità, esprimendo gratitudine per l’impegno profuso e i risultati ottenuti.

L’occasione è stata inoltre arricchita dalla consegna di cinque Medaglie di Commiato, riconoscimenti destinati al personale della Polizia di Stato andato in pensione nei primi mesi del 2025. Ai poliziotti in quiescenza è stato rivolto un sentito ringraziamento per il servizio reso alla collettività e alla sicurezza pubblica.