Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la strada che da Atena Lucana porta a Brienza. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgoncino e un camion. Nell’impatto, un tamponamento, l’occupante del “Fiorino” è rimasto ferito e trasferito all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.