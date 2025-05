Aggredisce con forbici i passanti: fermato 72enne a Battipaglia

Attimi di panico questa mattina in pieno centro a Battipaglia quando un uomo di 72 anni, armato di forbici da cucina, ha preso ad aggredire i passanti.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale, coordinati dal tenente Mimmo De Vita e guidati dal colonnello Giuseppe Forte. I poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo, fortunatamente senza conseguenze per i cittadini, e, in seguito a denuncia, hanno provveduto a sequestrare l’arma bianca.



L’ operazione rappresenta l’ennesima azione a tutela della sicurezza urbana portata a termine con successo dalla Polizia Locale di Battipaglia, che continua a garantire la presenza sul territorio e il contrasto a comportamenti pericolosi.

Il colonnello Giuseppe Forte, alla guida del corpo, ha ribadito l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per la prevenzione di episodi che mettono a rischio l’incolumità pubblica.