Dopo la tragedia del 21 marzo, Roccadaspide chiede più sicurezza sulla SS166: autovelox, controlli e sensibilizzazione

A quasi due mesi dal tragico incidente del 21 marzo scorso in località Fonte, che è costato la vita a Luca Minella e Samuel Auricchio, rispettivamente di 25 e 24 anni, la comunità di Roccadaspide continua a chiedere interventi concreti per migliorare la sicurezza lungo la Strada Statale 166 degli Alburni.

Il dramma ha riacceso un dibattito che da anni anima il territorio: quello legato alla pericolosità dell’arteria, spesso teatro di gravi sinistri. Il 5 maggio scorso è stato effettuato un sopralluogo tecnico sul tratto interessato, al quale hanno preso parte rappresentanti dell’Anas, il sindaco Gabriele Iuliano e la senatrice Felicia Gaudiano del Movimento 5 Stelle, tra i primi a sollecitare controlli immediati all’indomani della tragedia.

Dall’incontro è stata redatta una relazione tecnica sull’attuale stato della strada, che la senatrice ha chiesto di esaminare per poter avviare azioni concrete di messa in sicurezza. Parallelamente, anche i residenti di Fonte si sono attivati promuovendo una raccolta firme per chiedere l’installazione di autovelox e strumenti di controllo della velocità, considerata una delle principali criticità.

L’amministrazione comunale, già nel 2018, aveva avanzato richieste alla Prefettura per migliorare la sicurezza della SS166, senza però ottenere il parere favorevole della Polizia Stradale. Oggi, dopo l’ennesimo incidente mortale, si torna a insistere con forza sulla necessità di interventi urgenti.

A farsi portavoce di un appello più ampio è anche la madre di Luca Minella, che invita le istituzioni, le scuole e le famiglie ad avviare una riflessione collettiva sull’educazione alla sicurezza stradale, affinché tragedie come questa non si ripetano più.