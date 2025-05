Sarno, pistola rubata e nascosta: arrestato un 32enne per detenzione illegale di arma da fuoco

a Polizia di Stato di Salerno, grazie all’attività congiunta degli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha tratto in arresto un 32enne, residente a Sarno, per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo.

L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione effettuata di iniziativa presso l’abitazione dell’uomo e la sede di un’azienda di trasporti a lui riconducibile. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto una pistola semiautomatica marca “Beretta”, calibro 7,65, avvolta in una busta di plastica e nascosta all’interno della cassettiera di una scrivania nell’ufficio aziendale.

Gli approfondimenti successivi hanno rivelato che l’arma era provento di un furto avvenuto all’inizio del 2024 in provincia di Potenza. Per questo motivo, oltre all’arresto per detenzione illegale di arma da fuoco, l’uomo è stato anche denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.