Incidente a Sala Consilina, grave un motociclista

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Trinità di Sala Consilina. Un motociclista è caduto dopo un tamponamento – anche se la dinamica è al vaglio degli inquirenti – con un’auto. Il centauro è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Per la ricostruzione dell’incidente sul posto gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Salvatore Dellaluna. Immediato l’arrivo del 118 per le prime cure e il trasferimento in ospedale del ferito.