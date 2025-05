Assolto Damiani: nessuna violazione del divieto di avvicinamento per l’ex indagato nel caso Vassallo

Bruno Humberto Damiani è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Vallo della Lucania. Il suo nome era già noto alle cronache giudiziarie per essere stato, in passato, l’unico indagato – poi riconosciuto innocente – per l’omicidio del “sindaco pescatore” di Pollica, Angelo Vassallo. Questa volta, l’uomo era finito nuovamente sotto i riflettori per una presunta violazione del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

Secondo quanto denunciato dalla donna, l’episodio si sarebbe verificato a febbraio sul lungomare Perrotti, a Santa Maria di Castellabate. Damiani avrebbe avvicinato l’ex compagna mentre questa si trovava in auto con un’amica, nonostante il divieto di avvicinamento gli fosse stato notificato appena pochi giorni prima.

La denuncia era supportata da un video fornito dalla donna e faceva riferimento a una serie di atti persecutori, tra cui pedinamenti, minacce e offese, che avrebbero avuto origine dalla presunta incapacità di Damiani di accettare la fine della relazione. In particolare, il giorno successivo alla notifica del provvedimento, l’uomo avrebbe inseguito la donna, sventolando i fogli del divieto e fermandosi nei pressi della caserma dei Carabinieri di Castellabate.

A distanza di alcuni mesi, il procedimento si è concluso con l’assoluzione. I giudici del Tribunale di Vallo della Lucania hanno stabilito che “il fatto non sussiste”, smontando di fatto l’impianto accusatorio. Damiani era difeso dagli avvocati Michele e Francesca Sarno.

L’uomo, che nel frattempo aveva dovuto allontanarsi dalla sua abitazione di Agropoli, potrà ora farvi ritorno e riprendere la sua attività lavorativa nel settore dell’intrattenimento notturno del Cilento.