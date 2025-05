Furti al cantiere dell’Alta velocità di Campagna. Portati via rame, carburante e attrezzature

Il cantiere dell’Alta velocità, a Campagna, preso di mira ladri di rame e non solo. Sono stati, infatti, diversi gli episodi di azioni criminali da parte di ignoti che agendo nottetempo, negli ultimi mesi, hanno portato via materiale sì di poco conto ma che fa alzare il livello di controllo e di allerta anche in considerazione del futuro ampliamento stesso. I ladri, in colpi diversi, hanno portato via del materiale, soprattutto rame ma anche condizionatori e in alcuni casi anche del carburante dai macchinari o dai mezzi. Grazie al continuo controllo dell’area ma anche in considerazione del fatto che probabilmente non è un obiettivo alla portata mai sono stati portati via macchinari costosi o attrezzature che potessero condizionare i lavori. A Campagna, occorre ricordare, sono in corso gli scavi di una galleria di Alta velocità – a febbraio è arrivato la super trivella – e tali lavori non hanno subito sussulti dai furti. Per quanto concerne i colpi – pur se c’è il massimo riserbo – se ne contano diversi. Secondo fonti vicine al cantiere, infatti, i furti sono di lievissima entità e si sono verificati principalmente in aree marginali del cantiere, non comportando alcun impatto sulla regolare esecuzione dei lavori. I carabinieri della Compagnia di Eboli e quelli delle varie stazioni che gravitano nell’area del cantiere stanno portando avanti una serie di indagini e accertamenti puntano sia alla prevenzione che alla repressione.