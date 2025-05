Si ferisce a una mano con un tritacarne. Gravi ferite per un macellaio di Sapri

Nuovo incidente sul lavoro, stavolta a Sapri dove, nelle prime ore di stamattina, un giovane macellaio del posto è rimasto ferito gravemente ad una mano. L’uomo, mentre lavorava al banco macelleria, è rimasto incastrato con una mano nel tritacarne. Le urla del giovane hanno subito destato l’attenzione dei passanti che hanno immediatamente allertato il 118 nella New Geo, che è prontamente giunto sul posto. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Sapri per contribuire anch’essi a soccorrere l’uomo. É stato però necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la mano del malcapitato dal tritacarne.

Il macellaio è stato subito trasportato all’ospedale dell’Immacolata di Sapri per le cure del caso. I medici hanno riscontrato gravi danni alla mano ferita.