Si rinnova il binomio “Cicerone” di Sala Consilina con il mondo del lavoro Mercedes

Per il secondo anno consecutivo, l’istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina si conferma un punto di riferimento assoluto nel mondo della formazione tecnica. Unico a sud di Roma, l’istituto di Sala Consilina ospita con orgoglio il corso esclusivo di Daimler Truck Italia S.r.l per quanto riguarda il brand Mercedes-Benz Trucks, offrendo agli studenti della classe 5A IPMAT un’esperienza di apprendimento che li proietterà direttamente nel mondo del lavoro a partire da luglio.

Due giornate intense e coinvolgenti per trasformare la passione in competenza concreta.

Giorno 1 – 15 maggio 2025

Benvenuto e introduzione con esperti del settore. Approfondimenti su sicurezza sul lavoro, responsabilità e filosofia Mercedes-Benz Trucks per la manutenzione

Primo contatto con il veicolo. Studio delle informazioni di manutenzione attraverso il Multitouch On-Board

Diagnosi e prognosi dati manutenzione con tecnologie d’avanguardia per il mondo dei truck

Nota importante: al termine della giornata, l’Actros/Atego deve rientrare in officina Lobosco

Giorno 2 – 16 maggio 2025

Manutenzione pratica sul veicolo. Ribaltamento cabina, controllo valvole e procedure fondamentali per la gestione ottimale del mezzo

Verifica filtro aria, cinghia servizi, pastiglie freni e molto altro

Registrazione manutenzioni DSB e sessione di domande aperte per chiarire ogni dubbio

Test finale, feedback e consegna attestati di partecipazione. Un vero trampolino di lancio per la carriera dei futuri meccatronici.

“Tutto questo è possibile – fanno sapere dall’istituto – grazie al sostegno e alla passione dell’officina Mercedes Felice Lobosco di Sala Consilina, che continua a credere nel valore della formazione scolastica e nell’integrazione tra istituti e mondo del lavoro. Il suo contributo, unito al supporto concreto delle aziende del territorio, dimostra quanto sia fondamentale investire sui giovani, garantendo loro strumenti e competenze per affrontare il futuro professionale con sicurezza e preparazione. Un ruolo fondamentale in questa iniziativa è svolto dai rappresentanti di Daimler Truck Italia, Lovati Gabriele Trainer, Cocco Luisella Training Administrator, e Pier Michele Claps, Field Engineering. Grazie alla loro competenza e dedizione, il corso offre agli studenti un’opportunità di formazione di altissimo livello, permettendo loro di acquisire conoscenze aggiornate e direttamente applicabili nel settore. Marco Tullio Cicerone e Daimler Truck Italia rappresentano un binomio vincente che mette le nuove generazioni al centro dell’innovazione e della crescita. Un particolare ringraziamento va alla DS e ai docenti Rosciano, Urciuoli e Rotunno per l’organizzazione dell’evento”.