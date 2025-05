Padula celebra San Michele: un viaggio tra fede, cultura e identità collettiva

È iniziata con grande partecipazione e profondo coinvolgimento la serie di eventi in onore di San Michele Arcangelo, patrono della città di Padula. Il primo grande appuntamento si è tenuto nella serata di ieri presso la Chiesa Madre, cuore pulsante della comunità, con l’incontro culturale intitolato “Padula e San Michele, Padula è San Michele”. L’evento, organizzato in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, ha unito memoria storica, fede e riflessione identitaria.

A prendere la parola sono stati esponenti del mondo culturale e religioso padulese, dal consigliere Giuseppe Tierno, che ha sottolineato l’importanza del culto micaelico nella storia della città padulese, a Michele Carrara del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886, che ha ricostruito le radici storiche del legame tra Padula e il Santo. Pasquale Chirichella, dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino, il quale ha evidenziato il valore simbolico di San Michele nella memoria cittadina, mentre lo studioso Michele Cicatelli ha guidato i presenti in un viaggio ideale tra i luoghi micaelici del territorio, compreso l’antico Eremo delle Grottelle. A completare il quadro, Vincenzo Maria Pinto dell’associazione Padula Sacra ha valorizzato le tradizioni popolari ancora vive. Le conclusioni sono state affidate a don Giuseppe Radesca, parroco della comunità, che ha rilanciato l’idea di un culto non solo religioso ma anche profondamente comunitario.

Nel corso della serata sono stati presentati i progetti del Forum dei Giovani di Padula, rappresentato da Michela Vitale, e dell’associazione Desidera APS il quale sta portando avanti il progetto sulle tradizioni, orientati alla trasmissione della memoria storica e alla partecipazione attiva delle nuove generazioni. L’evento si è concluso con l’inaugurazione della mostra “Viaggio nella storia del culto di San Michele”, un percorso artistico e documentale firmato da Enrico Castillejo, Marisa Toscano e Nisa Ojalvo, realizzato in collaborazione con Art Center Padula.

Ma il valore di quest’edizione 2025 va ben oltre la singola serata. Rispetto agli anni passati, le celebrazioni di San Michele si distinguono per un elemento nuovo, ossia la co-progettazione del calendario insieme al tessuto associativo della città. Una scelta fortemente voluta dal comitato organizzatore e dalle autorità ecclesiastiche per favorire una partecipazione sociale più ampia e per costruire, dal basso, una devozione sempre più vissuta e condivisa. Un anno fa, proprio il 17 maggio 2024, tutte le associazioni furono invitate al primo giorno di novena, ricevendo un’effigie benedetta del santo patrono. Oggi quell’invito si è tradotto in impegno costante, ogni appuntamento, dalla novena alla sacra rappresentazione, dalla processione ai momenti artistici, porta la firma di una o più realtà locali.

Le prossime giornate proseguiranno nel segno della preghiera, con la novena quotidiana che ogni sera ospita un parroco diverso, fino all’intervento particolarmente atteso di domenica 25 maggio con S.E. Monsignor Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania. Intanto, oggi si chiude il torneo rionale che ha visto coinvolti i quattro storici rioni padulesi – Croce, Sant’Angelo, Tempone e Bivio – a conferma del ruolo aggregante della festa.

Il programma si concluderà lunedì 26 maggio con la solenne concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo metropolita di Salerno, Mons. Andrea Bellandi, seguita dalla tradizionale processione e dal concerto serale di Tullio De Piscopo in Piazza Umberto I, reso accessibile grazie al supporto dell’UNITALSI.