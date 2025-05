Emozioni e confronto con il concerto dell’inclusione a Polla. Folto il pubblico presente

Grande successo per il concerto a sostegno dell’inclusione sociale delle persone con disabilità che si è svolto con grande partecipazione, nel Centro Don Bosco di Polla. Il concerto organizzato dall’ASD B.P. Fysiotherapy Studio Fisioterapico a sostegno dell’inclusione sociale delle persone con disabilità. L’evento, ha rappresentato non solo un momento di musica e condivisione, ma anche un’occasione per lanciare importanti progetti a sostegno e tutela delle famiglie con persone disabili.

Numerosi gli interventi di rilievo che hanno arricchito l’incontro: Alessandro Parisi, Coordinatore Regionale Anffas Campania, ha illustrato le nuove iniziative per il supporto delle famiglie.

Pasquale Marasco, Presidente A.N.I.L.D.D., e Bruno Panza, Presidente ASD BP Fysiotherapy, hanno presentato progetti dedicati al miglioramento della qualità della vita per le persone con disabilità.

Carmen De Rosa e Stefania Capobianco, giornaliste e promoter, hanno raccontato e illustrato diverse iniziative sociali e promozionali nel campo turistico e del terzo settore. Presenti il sindaco di Polla, Massimo Loviso, il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il responsabile di Fratelli d’Italia, Francesco Gagliardi. A moderare l’evento è stato il giornalista Michele Ficetola, che ha guidato il pubblico in un percorso di riflessione e sensibilizzazione.



La serata si è conclusa con l’applauditissima esibizione musicale dell’Associazione Campus APS della presidente Vittoria Benvenga, con il Maestro Gerardo Costa e le artiste Vincenza Albano e Jessica Merlonghi.



L’iniziativa si è distinta non solo per la sua componente artistica, ma soprattutto per il messaggio di solidarietà e il lancio di nuovi progetti concreti, destinati a migliorare il futuro delle famiglie con persone disabili.