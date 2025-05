Allarme truffe telefoniche nel salernitano: i Carabinieri del Comando di Salerno mettono in guardia i cittadini

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha diffuso una nuova nota informativa per mettere in guardia la popolazione da un preoccupante aumento di tentativi di truffa telefonica, perpetrati attraverso l’utilizzo della tecnica del phone spoofing.

Negli ultimi giorni, infatti, sono pervenute numerose segnalazioni al numero di emergenza 112 da parte di cittadini che hanno ricevuto chiamate da numeri telefonici apparentemente riconducibili a Comandi dell’Arma, compreso lo stesso Comando Provinciale di Salerno. Durante queste telefonate, l’interlocutore – spacciandosi per un appartenente ai Carabinieri – tenta di raggirare la vittima per ottenere denaro, oggetti preziosi o dati sensibili.

Il trucco utilizzato dai criminali si basa sullo spoofing informatico, una tecnica di manipolazione che consente di falsificare il numero del chiamante grazie alla tecnologia V.O.I.P. In questo modo, sul display del telefono della vittima compare un numero reale e riconoscibile, appartenente a uffici di pubblica sicurezza o istituti bancari. Questo conferisce credibilità alla truffa, inducendo chi risponde ad abbassare la guardia.

Una volta instaurato il contatto, i malviventi fanno leva su situazioni di urgenza e paura per convincere le vittime a consegnare contanti e gioielli a finti “inviati” oppure a fornire informazioni personali e bancarie, come codici di accesso e credenziali, o addirittura ad effettuare trasferimenti di denaro su conti correnti indicati dai truffatori.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ribadisce che nessun appartenente alle forze dell’ordine richiederà mai telefonicamente denaro, oggetti preziosi o dati bancari. A tal fine, è stato recentemente istituito, all’interno del Nucleo Investigativo, un’apposita Sezione Cyber Investigation, con il compito di prevenire e contrastare i reati informatici e le nuove modalità di truffa. I Carabinieri ricordano a tutti i cittadini alcune regole fondamentali per difendersi da questi tentativi di truffa: non fornire mai via telefono dati personali, bancari o credenziali d’accesso; non accettare mai richieste di consegna di denaro o oggetti di valore da parte di sconosciuti, anche se si presentano come incaricati delle forze dell’ordine; in caso di dubbi, interrompere immediatamente la conversazione e contattare il 112 per verificare l’autenticità della chiamata.

“Se ricevi una telefonata sospetta, non esitare: chiama subito il 112. Possiamo aiutarti”, conclude la nota dell’Arma.