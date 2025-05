Anziano in stato confusionale rischia di essere investito sulla Basentana: dramma sventato dai Carabinieri Cinofili di Tito

Un potenziale dramma è stato evitato grazie all’intervento provvidenziale dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Tito, impegnati lo scorso fine settimana in un’operazione di soccorso lungo la Strada Statale 407 “Basentana”, nei pressi del chilometro 72, in direzione Potenza.

Durante il rientro da un servizio, i militari hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che tentava di lanciarsi sotto i veicoli in transito su quella trafficata arteria. Immediatamente consapevoli del grave pericolo per la vita dell’uomo e per l’incolumità degli automobilisti, i Carabinieri sono intervenuti senza esitazione, posizionandosi tra lui e la carreggiata, riuscendo così a bloccarlo e ad evitare il peggio.

Con il supporto di un’autoradio della Compagnia Carabinieri di Pisticci, nel frattempo giunta sul posto, l’uomo è stato tranquillizzato e identificato: si trattava di un 80enne originario della Puglia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano viaggiava come passeggero a bordo di un’auto condotta dal cognato, insieme alla cognata e al fratello. Durante il tragitto, colto da un improvviso stato confusionale, l’uomo avrebbe afferrato il volante del veicolo, costringendo il conducente a fermarsi d’urgenza. Una volta a bordo strada, l’anziano è sceso dal veicolo in stato di agitazione e confusionale e si è diretto verso la carreggiata con l’intento di farsi investire.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato una tragedia. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 Basilicata, prontamente intervenuto.

L’azione dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Tito è stata determinante: il sangue freddo e la prontezza dimostrati hanno salvato una vita e scongiurato il rischio di gravi incidenti. Un intervento che testimonia ancora una volta il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica e nell’assistenza alle persone in difficoltà.