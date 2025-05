A Scafati e Salerno open day vaccinali contro il papilloma virus

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha lanciato un open day vaccinale dedicato alla prevenzione della diffusione del papilloma virus. L’HPV (Human Papilloma Virus) è un’infezione molto comune, che causa lesioni benigne come verruche e condilomi, e in alcuni casi può essere associato a un aumento del rischio di cancro, soprattutto della cervice uterina. L’iniziativa è dedicata a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Chiunque fosse interessato può recarsi presso il Centro Vaccinale Pediatrico, situato al piano terra dell’edificio distrettuale in via Passanti 2, a Scafati. Il Centro sarà aperto dalle 8:30 alle 16:30 di sabato 24 maggio.

La stessa iniziativa verrà poi replicata in altre due date, il 3 e il 18 giugno, dalle 14:30 alle 19:00. Ad accogliere ragazzi e ragazze sarà stavolta il centro vaccinale di via Vernieri 14, a Salerno.