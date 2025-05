All’ospedale San Carlo di Potenza una giornata di prevenzione per le donne in pre-menopausa

L’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza si mostra attenta alla salute dei cittadini lucani aderendo a una giornate di visite gratuite dedicate alla prevenzione cardiovascolare. L’open day, promosso dalla Fondazione Onda Ets, è in programma martedì 27 maggio, nei locali dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo situati nel piazzale della Torre Guevara, nel centro storico del capoluogo lucano.

Sono previste 15 visite gratuite, dalle ore 8:30 alle ore 13.30, riservate alle donne in pre-menopausa di età compresa tra i 40 e i 55 anni, che saranno sottoposte a visita cardiologica con elettrocardiogramma per consentire di identificare precocemente fattori di rischio come ipertensione, dislipidemia, diabete, obesità e familiarità per malattie cardiovascolari. Le prenotazioni per le visite sono aperte dalle 7:00 di stamattina alle 18:00 di domani. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.

“Riportare il San Carlo nel cuore della città – dichiara l’assessore regionale alla Salute e al PNRR, Cosimo Latronico – significa rafforzare la presenza della sanità pubblica nei luoghi della vita quotidiana delle persone. Con queste giornate dedicate alla prevenzione, promuoviamo una cultura della salute più vicina, accessibile e orientata all’ascolto dei bisogni reali dei cittadini. È un’iniziativa che coniuga prossimità e innovazione, e che conferma il nostro impegno nel sostenere un sistema sanitario capace di intercettare precocemente i segnali di fragilità e promuovere un benessere diffuso”.