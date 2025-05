La scuola “Criscuolo” di Polla in piazza per la Palestina. Giornata di confronto e denuncia

Giornata dedicata alla pace e alla fine del genocidio palestinese nella scuola di Polla. “La scuola non tace: vogliamo la pace!”, a cura delle professoresse Teresa Amedeo (referente educazione civica) e Celeste Ianniciello (docente di inglese) all’IPSS di Polla. La giornata, che ha visto la partecipazione di studenti e studentesse dell’IPSS “Giuseppe Criscuolo” di Polla, si è aperta con la proiezione del documentario premio Oscar 2025 No Other Land, sulla violenza dei coloni in Cisgiordania e la distruzione del villaggio Masafer Yatta, sotto occupazione dell’esercito israeliano. In seguito, gli studenti dell’IPSS hanno dato vita a un momento emozionante di reading poetico, con poesie scelte liberamente dal testo “Il Loro grido è la mia voce – poesie da Gaza” (Fazi editore 2025), scritte durante il genocidio, alternandole a poesie ucraine in lingua originale, suggellando il momento lirico con la canzone Imagine di John Lennon, con la bellissima voce dell’alunna Elena Chirichella . Infine, le classi si sono recate in piazza Monsignor Antonio Forte, accolte dal sindaco, Massimo Loviso, creando una installazione pubblica composta da messaggi di pace e giustizia, cartelloni coloratissimi e multilingue, disposti a terra, ben visibili, e legati agli alberi che circondano la piazza, nascosti tra le foglie.