“Polizia Stradale al collasso in Basilicata”: il SAP denuncia una sicurezza sempre più abbandonata

“La Polizia Stradale della Basilicata è ormai allo stremo”. A lanciare l’allarme è il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), che denuncia una situazione drammatica fatta di carenza di personale, mezzi obsoleti e una gestione delle risorse umane del tutto insufficiente. A Potenza, il presidio principale, non si riesce più a garantire una pattuglia h24 sul Raccordo Autostradale, arteria cruciale per i collegamenti regionali.

La Sezione di Matera è priva di un Dirigente da quasi un anno, mentre il Distaccamento di Policoro, che opera su strade ad alta intensità di traffico come la SS106 e la SS7, non può coprire l’intera giornata con le pattuglie. A Moliterno, l’età media elevata degli agenti preannuncia un imminente svuotamento del personale, destinato a perdere il 70% degli effettivi nei prossimi anni.

La situazione non migliora a Melfi e Lagonegro, dove pochi uomini devono presidiare vasti tratti di viabilità primaria come la SS658 e l’autostrada A2, in convenzione con ANAS. Tuttavia, l’ultimo piano di rinforzo prevede paradossalmente l’invio di zero agenti, replicando lo stesso scenario di gennaio.

Il SAP lancia un appello alle istituzioni locali e regionali affinché si inverta la rotta delle politiche di tagli che hanno desertificato la sicurezza sul territorio. Senza un immediato rafforzamento degli organici e delle dotazioni, la Polizia Stradale non potrà più garantire interventi tempestivi, prevenzione degli incidenti, né adempiere alle sempre più complesse richieste normative.

“Se una notte d’inverno un viaggiatore attraversasse la Basilicata – conclude il SAP citando Calvino – viaggerebbe in solitudine, senza incontrare una pattuglia, testimone della scomparsa della sicurezza su queste strade.”