Confesercenti Vallo di Diano informa: concluso il primo corso di Tecnico Esperto E-Commerce

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che si è chiuso ieri il primo corso di Tecnico Esperto E- Commerce, voluto e programmato da Faidee consulenze e formazione, l’Ente di formazione della Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con Monaci Digitali. Il corso, che rientra nel programma Gol, Garanzia Occupabilità Lavoratori, si è svolto all’interno dell’Hub Innovation di Sala Consilina.



“Un ringraziamento particolare – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino –, va a tutti i discendi di questa prima edizione del corso di Tecnico Esperto E-Commerce, con l’augurio che la seconda parte dedicata allo stage formativo in azienda sia altrettanto utile e produttivo per loro. Un ringraziamento va anche a tutto il gruppo di Monaci Digitali per la gestione delle docenze del corso nonché al Comune di Sala Consilina per aver messo a disposizione lo spazio dell’Hub Innovation.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione per evidenziare quanto la giusta sinergia tra pubblico e privato possa essere fondamentale per dare valore aggiunto al territorio, investendo nella formazione e nei giovani”.



Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

Oppure www.faidee.it +39 0975 480426, +39 333 2655647, info@faidee.it.

Località Sant’Antuono zona industriale Polla (Sa).