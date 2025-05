Il Museo Archeologico di Eboli ospita la rassegna “Mare Nostrum” con una serata dedicata alla danza

Sabato 24 maggio alle 19.00, il ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli ospiterà il

secondo appuntamento della rassegna internazionale di danza contemporanea “Mare

Nostrum”, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania. Il progetto, giunto alla seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Malangone e che proseguirà fino a ottobre 2025, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula e dalla Comunità Montana Vallo di Diano. “Mare Nostrum” non è soltanto una rassegna, ma una piattaforma di incontro e dialogo tra

culture differenti, in cui il corpo e il movimento diventano veicolo universale di conoscenza,

riflessione e trasformazione, in un dialogo senza confini, ispirato alle acque che da millenni

uniscono le sponde del Mediterraneo. Un progetto che si alimenta della collaborazione tra

istituzioni e artisti, restituendo centralità alla danza come linguaggio capace di unire,

attraversare, raccontare.

La serata inizierà con un aperitivo offerto da Borderline danza che preparerà il pubblico a godere delle due performance in programma. Per prima si esibirà la compagnia Fattoria Vittadini con “Lingua”, una coreografia ideata e interpretata da Chiara Ameglio con la collaborazione artistica di Santi Crispo e le musiche di Keeping Faka. A seguire, la compagnia sarda Estemporada presenterà “In Equilibrio”, una coreografia di Livia Lepri. Per l’occasione, il Museo archeologico nazionale di Eboli prolungherà il suo orario di apertura fino alle 22.00, con ultimo ingresso alle ore 21.30. Inoltre, a partire dalle ore 19.00

l’ingresso al museo sarà gratuito. La degustazione e la partecipazione all’evento sono gratuite e non è richiesta la prenotazione.

Il viaggio di Mare Nostrum continua fino al 24 ottobre con tappe al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” e Parco archeologico, al Museo archeologico nazionale di Eboli e alla Certosa di San Lorenzo a Padula, accogliendo compagnie da Italia, Croazia, Albania, Tunisia e Spagna. Una celebrazione della pluralità mediterranea attraverso la danza, dove il passato incontra il presente, e la bellezza si fa movimento.