Pompei Sostenibile: l’antica città come un’aula a cielo aperto per l’educazione alla sostenibilità

Pompei si trasforma in un’aula a cielo aperto con l’iniziativa “Pompei Sostenibile”, un progetto educativo che connette il patrimonio archeologico con i Global Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Quattordici luoghi simbolo del sito archeologico – tra cui case, giardini, terme e edifici pubblici – divengono esempi di sostenibilità: gestione delle risorse, resilienza climatica, biodiversità, sistemi alimentari e inclusione sociale.

Il percorso, lanciato dalla FAO in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, mira a sensibilizzare i visitatori sui temi della sicurezza alimentare e dell’agricoltura sostenibile. Luoghi come la Casa del Frutteto e le Terme Centrali raccontano come gli abitanti di Pompei utilizzassero tecniche ecologiche, come la raccolta dell’acqua e l’efficienza energetica.

Il progetto è stato presentato nell’Auditorium del Parco, con la partecipazione del Direttore Gabriel Zuchtriegel e della Direttrice della Comunicazione FAO, Yasmina Bouziane. Il Viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, ha sottolineato come il patrimonio culturale di Pompei possa diventare uno strumento per promuovere una maggiore consapevolezza sulla tutela ambientale e la lotta contro la fame.

La FAO ha definito l’iniziativa come un esempio di come il passato possa guidare il futuro verso pratiche più eque e sostenibili. L’itinerario, disponibile sull’app MyPompeii, offre contenuti interattivi e multimediali in italiano e inglese, ed è dotato di segnaletica e QR code per facilitare l’accesso dei visitatori.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, che culminerà nella Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025. I ragazzi del progetto Sogno di Volare hanno inoltre partecipato, esibendosi in un’anteprima dello spettacolo che andrà in scena al Teatro Grande di Pompei.