Tragedia a San Giovanni a Piro. Un ragazzo di soli 16 anni è morto in seguito a un incidente in moto avvenuto lungo le strade che collegano la frazione di Bosco con San Giovanni. Per motivi in corso di accertamento il giovane del posto ha perso il controllo della moto ed è sbattuto a terra. Inutili i soccorsi. È deceduto nell’ospedale di Vallo della Lucania.