Un incidente si è verificato questo pomeriggio tra Teggiano e Sala Consilina. A rimanere coinvolti un’ auto e un mezzo per il trasporto dell’immondizia che si è ribaltato. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, ma dai primi rilievi si ipotizza un tamponamento.

L’operaio a bordo del camion è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale “Curto” di Polla per ricevere le cure necessarie.